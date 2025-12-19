Kevin Spacey torna in scena con “Minimarket”, la comedy di Filippo Laganà disponibile su RaiPlay. La serie in 10 episodi, dal tono brillante e coinvolgente, debutta con i primi cinque episodi dal 26 dicembre, mentre il boxset completo sarà disponibile dal 9 gennaio. Un ritorno atteso che promette di intrattenere e sorprendere, portando sul piccolo schermo un nuovo capitolo della comicità italiana.

© Ezrome.it - Kevin Spacey torna in scena: “Minimarket” su RaiPlay con Filippo Laganà

Cosa: “Minimarket”, comedy show in 10 puntate ideato da Filippo Laganà.. Dove e Quando: Su RaiPlay, primi 5 episodi dal 26 dicembre, boxset completo dal 9 gennaio.. Perché: Il ritorno di Kevin Spacey in una veste ironica come “coscienza artistica” in una produzione italiana.. Riflettori puntati su una delle produzioni più curiose e inaspettate della stagione televisiva digitale. Un piccolo negozio di quartiere diventa il palcoscenico per un incontro tra generazioni e culture artistiche diametralmente opposte. Kevin Spacey, due volte Premio Oscar, torna a recitare in una produzione italiana, e lo fa con una leggerezza sorprendente nel nuovo comedy show di Rai Contenuti Digitali e Transmediali. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Kevin Spacey, il ritorno (infuocato) a Cannes - Assolto da tutte le accuse, l’attore premio Oscar Kevin Spacey rompe il silenzio sul palco del Better World Fund. panorama.it

Tanto #MeToo per nulla. Tutti i flash per Spacey - Eccolo lì, il solito sospetto, tornato a sorridere con tanto di papillon amaranto, tra flash, tintinnio di champagne e una statuetta dorata da sollevare, anche se non è la Palma d'oro, bensì un premio ... ilgiornale.it

Kevin Spacey: "Perdono chi mi ha giudicato frettolosamente, ma non tornerò a lavorare con queste persone" - Kevin Spacey sta ripartendo: a due anni dall'esito del processo che lo ha scagionato dalle accuse di molestie più pesanti, ospite dell' Italian Global Series Festival a Rimini, ha espresso gratitudine ... comingsoon.it

