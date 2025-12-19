Ci sono momenti in cui la storia non cambia volto davanti alle telecamere, ma dietro una scrivania. Nessuna musica d’ingresso, nessun boato del pubblico, nessuna caduta spettacolare. Solo una firma, un passaggio di proprietà, una linea che da quel momento in poi non si potrà più oltrepassare nello stesso modo. Nel 1988, Ted Turner acquista la Jim Crockett Promotions. È un’operazione economica, ovvio. Ma è anche qualcosa di più: è l’istante in cui la NWA, per come era stata pensata per decenni, smette di essere un sistema di territori e diventa una creatura aziendale. Nasce la WCW. E con lei nasce un’altra idea di wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #29 "Ted Turner compra la JCP"

