Kanye West in Italia per il primo concerto europeo dopo 11 anni

Kanye West torna in Italia per il primo concerto europeo dopo 11 anni, ecco dove, previste oltre 100 mila persone. Sabato 18 luglio 2026, Kanye West torna in Europa dopo oltre dieci anni con un grande concerto dal vivo, scegliendo proprio l’Italia per questo storico ritorno. La RCF Arena di Reggio Emilia, la più iconica struttura del continente pensata appositamente per i grandi concerti live opendoor, ospiterà il primo live europeo di YE dal 2014, in quello che si annuncia come il più grande show mai realizzato nella sua carriera. I biglietti sono disponibili in prevendita early bird da lunedì 22 dicembre alle ore 10. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

