Kanye West in Italia per il primo concerto europeo dopo 11 anni
Kanye West torna in Italia per un evento imperdibile: il suo primo concerto europeo dopo 11 anni. L’attesissima performance si terrà in una location esclusiva e promette di attirare oltre 100 mila fan da tutto il mondo. Un’occasione unica per vivere da vicino l’energia di uno degli artisti più influenti della scena musicale internazionale.
Kanye West torna in Italia per il primo concerto europeo dopo 11 anni, ecco dove, previste oltre 100 mila persone. Sabato 18 luglio 2026, Kanye West torna in Europa dopo oltre dieci anni con un grande concerto dal vivo, scegliendo proprio l’Italia per questo storico ritorno. La RCF Arena di Reggio Emilia, la più iconica struttura del continente pensata appositamente per i grandi concerti live opendoor, ospiterà il primo live europeo di YE dal 2014, in quello che si annuncia come il più grande show mai realizzato nella sua carriera. I biglietti sono disponibili in prevendita early bird da lunedì 22 dicembre alle ore 10. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche: Kanye West, ora è ufficiale: nel 2026 un concerto in Italia
Leggi anche: Kanye West a Reggio Emilia per un concerto-kolossal: unica data in Italia
Kanye West a Reggio Emilia per un concerto-kolossal: unica data in Italia; Chi era Taylor Swift prima di diventare Taylor Swift: l'asilo Montessori, la cabrio comprata a 16 anni, il bullismo e l'anoressia; Il rap di Jamil al Factory; Ye, dove eravamo rimasti? Tre anni dopo la telenovela. Kanye West sbarca alla Rcf Arena.
Kanye West in Italia: quando escono i biglietti, quanto costano e dove acquistarli - Kanye West si esibirà in Italia: sarà alla Rcf Arena di Reggio Emilia, anche nota come Campovolo, il 18 luglio 2026. lettera43.it
Kanye West in Italia nel 2026, unico concerto a Reggio Emilia. Ecco la data - Prevista anche una tappa in Italia nel nuovo tour 2026, in Emilia- msn.com
Kanye West farà il suo primo concerto in Italia il 18 luglio a Reggio Emilia - Il 18 luglio Kanye West, uno dei rapper più famosi al mondo, farà il suo primo concerto di sempre in Italia, alla RCF Arena di Reggio Emilia, anche nota come Campovolo. ilpost.it
Kanye West arriva in Italia: dove e quando terrà il suo concerto Il controverso rapper americano torna a esibirsi in Europa a distanza di undici anni... - facebook.com facebook
Kanye West si esibirà in Italia: il rapper di Atlanta terrà un concerto il 18 luglio 2026 alla Rcf Arena di Reggio Emilia, dove avrebbe dovuto cantare già nel 2023. Le info per acquistare i biglietti x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.