JWRC WRC3 – Craig Rahill e Conor Smith ci sono
Craig Rahill e Conor Smith, talentuosi giovani promesse dell’Academy Motorsport Ireland, si apprestano a fare il loro debutto nel Junior WRC nel 2026. Dopo aver dimostrato il loro talento nel rally irlandese, sono pronti a prendere il grande salto nel mondo internazionale, affrontando sfide e opportunità che potrebbero definire il loro futuro nel rally mondiale. Un passo importante verso il sogno di diventare protagonisti del rally mondiale.
I giovani piloti dell’Academy Motorsport Ireland si preparano a fare il salto nel Junior WRC Nel 2026, una delle coppie più promettenti nel panorama del rally irlandese, Craig Rahill e Conor Smith, compirà il grande salto nel Junior WRC, il campionato che offre a giovani piloti e co-piloti la possibilità di farsi strada verso il . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
