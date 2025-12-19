JWRC WRC3 – Craig Rahill e Conor Smith ci sono

Craig Rahill e Conor Smith, talentuosi giovani promesse dell’Academy Motorsport Ireland, si apprestano a fare il loro debutto nel Junior WRC nel 2026. Dopo aver dimostrato il loro talento nel rally irlandese, sono pronti a prendere il grande salto nel mondo internazionale, affrontando sfide e opportunità che potrebbero definire il loro futuro nel rally mondiale. Un passo importante verso il sogno di diventare protagonisti del rally mondiale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.