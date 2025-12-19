Juventus Women quasi 1,5 milioni di ricavi da Uefa grazie a Champions ed Europei | i dettagli
. Incassi record per la sezione femminile. Il bilancio della Juventus Women sorride grazie ai consistenti introiti derivanti dai premi UEFA, che si conferma il principale motore economico per la crescita della sezione femminile bianconera. Attraverso un percorso sportivo d’alto livello, il club ha già messo a referto una cifra record di 915 mila euro. Questo risultato è il frutto diretto delle ottime prestazioni ottenute nella prima fase della Women’s Champions League, dove la squadra ha saputo conquistare l’ottavo posto nel League Stage, garantendosi così l’accesso ai playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
