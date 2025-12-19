Juventus Tobias Del Piero lascia la Sanremese

Tobias Del Piero si separa ufficialmente dalla Sanremese, segnando la fine di un percorso importante con la maglia biancoazzurra. Dopo un’esperienza significativa, il giovane talento lascia il club, aprendo nuove prospettive per il suo futuro. L’addio, confermato da fonti locali, chiude un capitolo importante nella sua carriera e lascia spazio a nuovi orizzonti da esplorare.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tobias Del Piero lascia la Sanremese Tobias Del Piero lascia la Sanremese L’avventura di Tobias Del Piero, con la maglia della Sanremese è giunta ufficialmente al capolinea, come iportato da Sanremonews. Il club ligure, che milita nel Girone A del campionato di Serie D, ha deciso di interrompere il rapporto con il giovane attaccante figlio di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it Leggi anche: Tobias Del Piero lascia la Sanremese: il figlio del Capitano è stato svincolato dal club di Serie D. Cos’è successo Leggi anche: Tobias Del Piero celebra il suo diciottesimo compleanno insieme alla famiglia: un evento indimenticabile! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Del Piero lancia il messaggio: Juve, nulla è impossibile. Cosa intendeva l'ex capitano? E intanto i tifosi sognano...; Tobias Del Piero lascia la Sanremese: il figlio del Capitano è stato svincolato dal club di Serie D. Cos'è successo; Sanremese, risoluzione del contratto per Tobias Del Piero; La Sanremese svincola Tobias Del Piero: il figlio di Alex lascia il club senza aver mai giocato. La Sanremese taglia Tobias Del Piero: "Non guardiamo in faccia al cognome" - Il primo figlio della leggenda bianconera Alex Del Piero, appena diciottenne, è stato ufficialmente svinco ... msn.com

La Sanremese svincola Tobias Del Piero: mai in campo in campionato - La Sanremese, club che milita in Serie D, ha svincolato Tobias Del Piero, trequartista classe 2007 figlio di Alex, ex capitano e numero 10 della Juventus. tuttojuve.com

Del Piero lancia il messaggio: "Juve, nulla è impossibile". Cosa intendeva l'ex capitano? E intanto i tifosi sognano... - Mentre il figlio Tobias saluta la Sanremese e lascia la società di Serie D Sabato sera è atteso all’Allianz Stadium per Juventus- msn.com

A proposito dell'uscita di Tobias Del Piero, come avevo detto quando lo abbiamo ingaggiato, ripeto quanto dichiarato a luglio: la Sanremese non guarda al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio", ha dichiarato il presidente Alessandro Masu se - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.