Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Roma di Gian Piero Gasperini all’Allianz Stadium, in programma domani sera alle 20:45. Il tecnico toscano, reduce dalla vittoria sofferta per 1-0 sul Bologna che ha portato la Juve a 26 punti in classifica, ha elogiato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti su Gasperini

Leggi anche: Juventus, Gasperini “Juve grande squadra, Spalletti l’ha migliorata”

Leggi anche: Rosella Sensi: “Spalletti? Scelta giusta della Juventus ma mi tengo Gasperini, di lui ricordo le 11 vittorie di fila”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Spalletti elogia Gasperini: È come Sacchi, ha inventato un modo di giocare; Juventus-Roma, l’ambizione dei due tecnici; Spalletti verso la rivoluzione in Juve-Roma: svolta Mckennie e cambio modulo in vista, le ultime; Capello: Juve, vinci e rientri nella lotta scudetto. Gasp bravo a togliere la romanità dalla Roma.

Juventus, Spalletti: "Dispiace per l'assenza di Koopmeiners, ma sono molto fiducioso per Bremer" - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia del big match con la Roma. tuttomercatoweb.com