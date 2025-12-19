Juventus Spalletti in conferenza | David integrato

Spalletti e la verità su David escluso dalle cene Juve: “Mette il formaggio su pasta e vongole” - Alla vigilia della sfida con la Roma, il tecnico della Juve ha provato a sgonfiare quel che in questi giorni s'è preso la scena nel corredo accessorio ... fanpage.it

JUVENTUS - Spalletti scherza: "David escluso dai compagni? Mette il parmigiano sulla pasta con le vongole" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. napolimagazine.com

BODØ/GLIMT-JUVE, Cambiaso e Spalletti in conferenza: nessun disastro.

Mirko Nicolino. . #Spalletti alla vigilia di #Juventus - #Roma: "#Milik convocato, #bremer gioca. #David viene escluso dalle cene di squadra perché ha messo il parmigiano nella pasta alle vongole" - facebook.com facebook

Juventus, Cabal: "Andiamo in campo a morire per Spalletti" #SkySport #SkySerieA #SerieA #Juventus #Spalletti #Cabal x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.