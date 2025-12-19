passando da 2,194 euro per azione agli attuali 2,81 euro. Il titolo della Juventus continua la sua corsa inarrestabile a Piazza Affari, facendo registrare un nuovo e significativo rialzo nella seduta odierna. Le azioni del club bianconero hanno infatti chiuso la giornata con un balzo del 7,25%, raggiungendo la quota di 2,81 euro per azione. Si tratta di un incremento netto rispetto ai 2,62 euro della chiusura precedente, che porta la capitalizzazione di mercato complessiva della società alla cifra di 1,17 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, si vola in Borsa: titolo a +7%. In una settimana il club bianconero ha guadagnato addirittura il 28%

