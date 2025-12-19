Torino, 19 dicembre 2025 – Vale moltissimo Juventus-Roma. Il focus è sulla sfida in panchina, dove Spalletti e Gasperini riaccendono i ricordi del passato. Per i bianconeri la parola d’ordine è continuità, quella essenziale per rimanere in scia alle candidate allo scudetto. In casa giallorossa è tornato il ritmo di inizio stagione: il gruppo giallorosso sta convincendo in Europa League e in campionato in caso di vittoria ci sarebbe l’aggancio all’Inter capolista, che recupererà solo a gennaio il match contro il Lecce. È una Vecchia Signora con il morale alto quella che si affaccia allo scontro dell’Allianz Stadium, il successo di Bologna è stato forse il più convincente da inizio stagione e il reintegro di Bremer (in campo per uno spezzone di match al Dall’Ara e pronto a essere schierato da titolare contro i capitolini) dà profondità al reparto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus-Roma, torna titolare Bremer. Probabili formazioni, orario e dove vedere la gara

Leggi anche: Champions, Juventus-Pafos: Zhegrova titolare. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Leggi anche: Cremonese-Juventus: Yildiz e Kelly out. Probabili formazioni, orario e dove vedere la prima di Spalletti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juve-Roma su Sky, una partita da 10; Juve, contro la Roma tentazione Bremer dal 1'; Probabili 16ª: Bremer dal 1', chance per Noslin e Samardzic; Bremer, torna il leader Juve: in campo contro la Roma. Kelly lo esalta così.

Juventus-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A - Bremer titolare in mezzo alla difesa a quasi 3 mesi di distanza dall'ultima volta. sport.sky.it