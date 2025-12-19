Juventus-Roma non è soltanto una partita di cartello della sedicesima giornata di Serie A. È un confronto di visioni, di strutture, di ossessioni tattiche. Sabato sera alle 20:45, allo Juventus Stadium, la sfida prende forma dentro un doppio 3-4-2-1 solo apparentemente speculare, ma in realtà profondamente diverso per principi, ritmi e occupazione degli spazi. E soprattutto è la notte di Luciano Spalletti, ex simbolo della panchina giallorossa, oggi chiamato a guidare la Juventus contro un pezzo decisivo del proprio passato. Luciano Spalletti La Juventus di Spalletti e il dominio razionale degli spazi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Juventus-Roma, scacchi allo Stadium: geometrie bianconere e aggressione giallorossa

Leggi anche: Juventus-Roma, notte da ex: Soulé torna allo Stadium

Leggi anche: Juventus-Roma, sfida Champions allo Stadium: orario, formazioni e dove vederla

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Probabili Formazioni Juventus vs Roma: Infortuni, Dove Vederla in TV, Quote Scommesse e Pronostico; Serie A, gli arbitri della 16esima giornata: Sozza per Juve-Roma, Crezzini fermo dopo Milan-Sassuolo; Pulisic tra Michael Jordan, scacchi, libri e Trump: chi è il giocatore indispensabile nel Milan; Finlandia: tifosi bruciano stadio dopo retrocessione VIDEO.

Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita - I giallorossi vanno a Torino per blindare il quarto posto nello scontro diretto contro l'ex Spalletti. today.it