Juventus-Roma scacchi allo Stadium | geometrie bianconere e aggressione giallorossa

Juventus-Roma  non è soltanto una partita di cartello della  sedicesima giornata di Serie A. È un confronto di visioni, di strutture, di ossessioni tattiche. Sabato sera alle  20:45, allo  Juventus Stadium, la sfida prende forma dentro un doppio  3-4-2-1  solo apparentemente speculare, ma in realtà profondamente diverso per principi, ritmi e occupazione degli spazi. E soprattutto è la notte di  Luciano Spalletti, ex simbolo della panchina giallorossa, oggi chiamato a guidare la Juventus contro un pezzo decisivo del proprio passato. Luciano Spalletti La Juventus di Spalletti e il dominio razionale degli spazi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

