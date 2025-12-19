Domani sera l’Allianz Stadium farà da cornice a una sfida che vale molto più dei tre punti. Juventus-Roma è una partita carica di incroci e di storie che tornano a intrecciarsi, soprattutto per Matías Soulé. L’argentino, cresciuto nel settore giovanile bianconero, torna a Torino da avversario in un match che può pesare nella corsa al vertice. Gasperini punta su di lui per aumentare i rimpianti della Juve e strappare il primo successo stagionale contro una big, in una gara che parla anche di passato. Dalla Next Gen allo Stadium. Soulé rappresenta il volto principale di questa sfida dal sapore nostalgico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Juventus-Roma, notte da ex: Soulé torna allo Stadium

Leggi anche: Juventus-Milan, Allegri torna allo ‘Stadium’ da avversario dopo 12 anni: allora finì così

Leggi anche: Juventus-Roma, sfida Champions allo Stadium: orario, formazioni e dove vederla

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Federico Bernardeschi ritrova la Juventus, prima volta da ex: tre Scudetti in cinque anni, la notte contro l'Atletico e l'addio a parametro zero; Spalletti, l’assist perfetto. Squalificato per Juve-Roma: l’assenza può cambiare la stagione; Il ballo degli ex, Dybala e Soulé sfidano la Juve; Cabal e la notte della redenzione: la zuccata di Bologna pre cancellare Bodo e Napoli.

Juventus-Roma, quote e pronostico: ecco chi è favorito secondo i bookie - I bookie dicono Juve: segno 1 al doppio della posta su Eplay24, a 1. corrieredellosport.it