Juventus-Roma notte da ex | Soulé torna allo Stadium
Domani sera l'Allianz Stadium farà da cornice a una sfida che vale molto più dei tre punti. Juventus-Roma è una partita carica di incroci e di storie che tornano a intrecciarsi, soprattutto per Matías Soulé. L'argentino, cresciuto nel settore giovanile bianconero, torna a Torino da avversario in un match che può pesare nella corsa al vertice. Gasperini punta su di lui per aumentare i rimpianti della Juve e strappare il primo successo stagionale contro una big, in una gara che parla anche di passato. Dalla Next Gen allo Stadium. Soulé rappresenta il volto principale di questa sfida dal sapore nostalgico.
#Gasperini svela i motivi del suo no alla #Juventus: "Ho scelto la #Roma perché era la sfida più difficile". Il tecnico dei giallorossi si dice soddisfatto della decisione presa nonostante i sondaggi estivi della #Juventus. Cosa ne pensate delle sue parole - facebook.com facebook
La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Juventus-Roma Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/745… #ASRoma x.com
