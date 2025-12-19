Juventus Montali | Gli algoritmi non sono da Juve

Gian Paolo Montali, ex membro del CDA juventino e dirigente della Roma, analizza l’imminente sfida tra Juventus e Roma. Tra ricordi e riflessioni, Montali commenta il ruolo di John Elkann e le dinamiche che hanno portato alla sua scelta di approdare alla Juventus, sottolineando come gli algoritmi non siano da Juve. Una prospettiva inside sul mondo bianconero e sulle sfide di questa partita attesa.

Gian Paolo Montali, ex membro del CDA della Juventus e dirigente della Roma, ha parlato a Tuttosport dell'imminente sfida tra Juventus e Roma Montali su John Elkann e la Juventus Come riuscì John Elkann a convincerla ad andare alla Juve? « Mi sorprese molto. Stavo raccogliendo delle ciliegie: sento il telefono

Montali: "Non mi piace la scelta Comolli. Gli algoritmi li utilizzano le outsider, non la Juve" - In una intervista a Tuttosport, Gian Paolo Montali ha parlato della sua esperienza alla Juve e di Comolli, che ha assunto un ruolo importante in bianconero:. tuttomercatoweb.com

Juventus, Montali: «I bianconeri non possono fare a meno di Elkann. Lui è indispensabili. Comolli? Penso una cosa» - Juventus, Montali in un’intervista a ‘Tuttosport’ ha fatto il punto sul club bianconero soffermandosi su diversi temi e lanciando un messaggio chiaro Gian Paolo Montali è un uomo dalle mille esperienz ... calcionews24.com

Montali ex dirigente #juventus post Farsopoli dice che John ( che lo scelse mentre ravoglieva ciliegie ) dece puntare su dirigenti vincenti , non come Comolli. Aggiunge che Marotta fu una sua intuizione.... ma Marotta veniva dalla Sampdoria - facebook.com facebook

#Juventus, #Montali difende #Elkann E attacca #Comolli x.com

