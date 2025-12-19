Juventus Montali | Gli algoritmi non sono da Juve
Gian Paolo Montali, ex membro del CDA juventino e dirigente della Roma, analizza l’imminente sfida tra Juventus e Roma. Tra ricordi e riflessioni, Montali commenta il ruolo di John Elkann e le dinamiche che hanno portato alla sua scelta di approdare alla Juventus, sottolineando come gli algoritmi non siano da Juve. Una prospettiva inside sul mondo bianconero e sulle sfide di questa partita attesa.
Gian Paolo Montali, ex membro del CDA della Juventus e dirigente della Roma, ha parlato a Tuttosport dell’imminente sfida tra Juventus e Roma Montali su John Elkann e la Juventus Come riuscì John Elkann a convincerla ad andare alla Juve? « Mi sorprese molto. Stavo raccogliendo delle ciliegie: sento il telefono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
