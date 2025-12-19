Juventus | Milik torna dal calvario

Una ripresa che fa sognare i tifosi bianconeri: Arkadiusz Milik torna ad allenarsi con il gruppo alla Continassa, dopo un lungo calvario di quasi un anno e mezzo. Una notizia inattesa che infiamma l’attesa per il big match contro la Roma, riaccendendo le speranze di un ritorno decisivo per la Juventus.

Una notizia inaspettata ha animato la vigilia del big match tra Juventus e Roma: Arkadiusz Milik è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo alla Continassa, rompendo un silenzio agonistico durato quasi un anno e mezzo. L'attaccante polacco, fermo ai box da quel lontano 25 maggio 2024 – ultima giornata del

Un ritorno a sorpresa in casa Juve - Juventus, Milik torna ad allenarsi alla Continassa: segnali positivi dopo 553 giorni di stop Un ritorno che sa di speranza, come un raggio di luce in fondo al tunnel: Arek Milik ... tuttojuve.com

JUVENTUS - Milik torna ad allenarsi in gruppo - Il lungo calvario è iniziato a giugno del 2025 con l'infortunio al menisco ed è poi continuato tra microfratture muscolare e un incidente in ... napolimagazine.com

#Juventus spuntata fino a febbraio. #Vlahovic fuori 2 mesi, Milik non rientra,

Si rivede finalmente #Milik in allenamento dopo ben 553 giorni di assenza forzata La #Juventus ritrova il polacco: quanto credete nel suo #ritorno in campo ad alti livelli #Milik sarà pronto a dare il suo contributo all'attacco di #Spalletti per questa stagi - facebook.com facebook

#Milik torna ad allenarsi con la Juventus, ma il rientro è graduale. Difficile la convocazione contro la Roma e una reale disponibilità per Spalletti prima della seconda parte di stagione. @ilbianconerocom x.com

