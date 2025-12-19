Juventus | Milik torna dal calvario
Una ripresa che fa sognare i tifosi bianconeri: Arkadiusz Milik torna ad allenarsi con il gruppo alla Continassa, dopo un lungo calvario di quasi un anno e mezzo. Una notizia inattesa che infiamma l’attesa per il big match contro la Roma, riaccendendo le speranze di un ritorno decisivo per la Juventus.
Una notizia inaspettata ha animato la vigilia del big match tra Juventus e Roma: Arkadiusz Milik è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo alla Continassa, rompendo un silenzio agonistico durato quasi un anno e mezzo. L’attaccante polacco, fermo ai box da quel lontano 25 maggio 2024 – ultima giornata del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
