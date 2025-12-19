Juventus | Milik il ritorno del bomber

È ufficiale: Arkadiusz Milik è tornato tra i convocati della Juventus dopo un’assenza che sembrava infinita, ben 574 giorni dall’ultima presenza in campo. L’attaccante polacco, 31 anni e un curriculum da 28 gol in 92 partite con la maglia bianconera, ha riassaporato il sapore della chiamata in prima squadra per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

