Alex Del Piero commenta il momento della Juventus, sottolineando le difficoltà di un anno complesso segnato dal cambio di allenatore. Nonostante le sfide, l'ex capitano vede segnali di ripresa e un futuro promettente, evidenziando la vittoria di Bologna come un segnale positivo per la squadra. Un messaggio di fiducia e determinazione in un percorso di rinascita.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Del Piero “Anno difficile, ma nulla è impossibile”

Del Piero a Sky: «Per la Juve è un anno non semplice col cambio allenatore. Si sta ritrovando, ma la vittoria di Bologna è un segnale forte. Nulla è impossibile.» Intervenuto a margine della presentazione della nuova produzione di Sky Sport intitolata «1996 – L’anno di Del Piero», ha rilasciato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

