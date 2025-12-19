Juventus Del Piero Anno difficile ma nulla è impossibile

Alex Del Piero commenta il momento della Juventus, sottolineando le difficoltà di un anno complesso segnato dal cambio di allenatore. Nonostante le sfide, l'ex capitano vede segnali di ripresa e un futuro promettente, evidenziando la vittoria di Bologna come un segnale positivo per la squadra. Un messaggio di fiducia e determinazione in un percorso di rinascita.

Del Piero a Sky: «Per la Juve è un anno non semplice col cambio allenatore. Si sta ritrovando, ma la vittoria di Bologna è un segnale forte. Nulla è impossibile.» Intervenuto a margine della presentazione della nuova produzione di Sky Sport intitolata «1996 – L'anno di Del Piero»

