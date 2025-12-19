Juventus Benatia Hojbjerg non si muove

Medhi Benatia, ex difensore della Juventus e attuale direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, si è espresso chiaramente riguardo al futuro di Pierre-Emile Hojbjerg. In un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, ha sottolineato con fermezza che il centrocampista non si muoverà da Torino, mettendo fine a ogni speculazione di mercato. Le sue parole confermano la volontà della Juventus di blindare il talento danese.

Una ferita ancora aperta Medhi Benatia torna a parlare del contatto con Lucas Vazquez in Real Madrid Juventus del 2018: uno degli episodi più controversi della storia della Champions League Leggi l'intervista completa nel primo commento - facebook.com facebook

