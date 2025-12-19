Juvecaserta la sfida con Sant' Antimo si gioca al PalaTrincone

Il 28 dicembre al PalaTrincone si accenderà il derby tra PSA Basket e Juve Caserta 2021, un appuntamento che celebra l’amicizia tra i due club e l’amore per il basket. Un evento imperdibile, pensato per offrire ai tifosi una giornata di grande sport e spettacolo, rafforzando i legami e la passione che uniscono le due realtà in un clima di collaborazione e festa.

Leggi anche: Paperdi Juvecaserta, si ritorna al PalaPiccolo: c'è la sfida a Jesi Leggi anche: Al palaPiccolo arriva la Costa Imola per la sfida con la Juvecaserta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Basket B. Juvecaserta. Tempo di emozioni: domani sfida di vertice con la Virtus Roma. Juvecaserta, Farinaro lancia la sfida: «Il nostro roster è competitivo» - Stamattina arriveranno a Caserta coach Damiano Cagnazzo, il play Matteo Laganà e il centro Abba Adamu. ilmattino.it MANCA POCO A VIRTUS ROMA 1960 – JUVECASERTA: DOMANI TORNA IN SCENA UNA SFIDA DAL GLORIOSO PASSATO di #VALERIOLAURENTI La grande e storica rivalità torna in campo! Sabato 13 dicembre alle 20:00 si sfidano - facebook.com facebook

