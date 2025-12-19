Juvecaserta al fianco di Don Stefano per il taglio del nastro del campetto amatoriale da basket | FOTO
Juvecaserta ha partecipato con entusiasmo all’inaugurazione del nuovo campetto amatoriale da basket a Casagiove, un progetto educativo e sociale che coinvolge scuole, famiglie e la parrocchia di San Michele. La presenza della squadra e di Don Stefano ha reso questa serata speciale, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e crescita per la comunità. Un passo importante verso un futuro di valori condivisi e inclusione.
L’intera formazione della Paperdi Juvecaserta ha presenziato ieri sera (18 dicembre) alla inaugurazione del campetto amatoriale da basket realizzato a Casagiove; una struttura che nasce all’interno di un progetto educativo e sociale che unisce scuole, famiglie e la Parrocchia di San Michele. 🔗 Leggi su Today.it
Casagiove, taglio del nastro con la Juvecaserta al completo per il campo di basket dedicato a Luigi Luserta.
