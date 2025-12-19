Juve Roma Spalletti prepara la rivoluzione tattica | alla Continassa provato un nuovo modulo può essere messo in pratica domani sera

Spalletti prepara una rivoluzione tattica in vista di Juve-Roma, testando un nuovo modulo alla Continassa. Il tecnico valuta l’introduzione di una difesa a quattro e un tridente atipico, segnando un possibile cambio di strategia per la squadra. Le novità di formazione, già in prova, potrebbero essere messe in pratica già domani sera, promettendo sorprese e nuovi equilibri in campo.

Juve Roma, possibile cambio modulo per il tecnico che studia la difesa a quattro e il tridente atipico: le novità di formazione riportate dai quotidiani. La marcia di avvicinamento al big match di sabato sera si arricchisce di interessanti spunti tattici che potrebbero cambiare il volto della gara. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’allenatore Luciano Spalletti starebbe meditando una mossa a sorpresa per scardinare l’assetto della Roma. L’idea che sta prendendo quota nelle ultime ore alla Continassa è quella di un ritorno al passato calcistico, rispolverando il famoso “albero di Natale”: un modulo 4-3-2-1 disegnato appositamente per garantire densità in mezzo al campo e fantasia sulla trequarti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

