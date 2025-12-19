Juve Roma Spalletti lancia una difesa inedita nel big match dello Stadium | Kelly sicuro di una maglia chi accanto a lui nella coppia di centrali Ultime

Nel grande match dello Stadium, Spalletti sorprende con una difesa inedita, puntando su Kelly e valutando chi affiancarlo nella coppia di centrali. Il brasiliano si avvicina alla maglia da titolare, mentre il tecnico prepara soluzioni alternative in vista di eventuali assenze. Un duello tattico tra Juventus e Roma che promette grande spettacolo, con sorprese e strategie studiate nei minimi dettagli.

© Juventusnews24.com - Juve Roma, Spalletti lancia una difesa inedita nel big match dello Stadium: Kelly sicuro di una maglia, chi accanto a lui nella coppia di centrali. Ultime Juve Roma, il brasiliano verso il forfait e il tecnico studia le alternative: pronto il tandem a sorpresa con l'inglese per fermare i giallorossi. L'attesa per il fischio d'inizio di Juve Roma cresce di ora in ora, portando con sé non solo l'adrenalina per una sfida che vale un pezzo di Champions League, ma anche pesanti interrogativi di natura tattica per lo staff tecnico bianconero. Alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium, le notizie che filtrano dalla Continassa e rilanciate dall'edizione odierna di Tuttosport non lasciano tranquillo l'allenatore Luciano Spalletti. Il nodo principale da sciogliere riguarda il perno della retroguardia, Gleison Bremer.

