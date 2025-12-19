Juve addio Locatelli a gennaio | lo scambio che ha il via libera di Spalletti
La Juventus si prepara a salutare Locatelli nel mercato di gennaio, con uno scambio che sembra ormai imminente e con il via libera di Spalletti. Il capitano bianconero potrebbe lasciare Torino per approdare in una nuova destinazione, mentre il club di appartenenza ha già definito i dettagli dell’operazione. Un trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri e aprire nuovi scenari per le squadre coinvolte.
Capitano per capitano nel prossimo calciomercato invernale: tutti i dettagli Locatelli non è certo il regista dei sogni di Spalletti, in realtà Locatelli neanche è un regista. Tra i due manca feeling, dentro e forse anche fuori dal campo visto quanto successe in Nazionale. Per questi motivi il classe ’99 è tutt’altro che un intoccabile, anzi uno di quelli che – in caso di offerta giusta – potrebbe lasciare la Juventus già nel calciomercato di gennaio. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Spalletti vuole un regista vero, del resto è il ruolo per lui più importante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
