Juve addio Locatelli a gennaio | lo scambio che ha il via libera di Spalletti

La Juventus si prepara a salutare Locatelli nel mercato di gennaio, con uno scambio che sembra ormai imminente e con il via libera di Spalletti. Il capitano bianconero potrebbe lasciare Torino per approdare in una nuova destinazione, mentre il club di appartenenza ha già definito i dettagli dell’operazione. Un trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri e aprire nuovi scenari per le squadre coinvolte.

Capitano per capitano nel prossimo calciomercato invernale: tutti i dettagli Locatelli non è certo il regista dei sogni di Spalletti, in realtà Locatelli neanche è un regista. Tra i due manca feeling, dentro e forse anche fuori dal campo visto quanto successe in Nazionale. Per questi motivi il classe ’99 è tutt’altro che un intoccabile, anzi uno di quelli che – in caso di offerta giusta – potrebbe lasciare la Juventus già nel calciomercato di gennaio. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Spalletti vuole un regista vero, del resto è il ruolo per lui più importante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Spalletti cerca altro rispetto a Locatelli? Torna l'ipotesi di addio alla Juve; Dai fischi dello Stadium alle critiche di Spalletti: i motivi per cui il futuro di Locatelli alla Juventus è in bilico per gennaio; Rottura, rissa e addio a gennaio: è successo di tutto nello spogliatoio della Juventus; Juve, un titolare bianconero sotto accusa: può dire addio già a gennaio.

