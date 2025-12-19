John Cena racconta il suo addio | Non stavo perdendo stavo salutando
John Cena si congeda dal mondo del wrestling con parole che lasciano il segno: “Non stavo perdendo, stavo salutando”. Un addio carico di emozioni, che supera le vittorie e i titoli conquistati, rivelando la profondità del suo percorso e il rispetto per il pubblico. Un capitolo che si chiude, ma il suo lascito rimane indelebile nella memoria di appassionati e appassionate.
John Cena ha ufficialmente chiuso il capitolo della sua carriera sul ring, ma il modo in cui lo ha fatto dice forse più di qualsiasi titolo conquistato. Ospite del podcast What Do You Wanna Talk About? di Cody Rhodes, la leggenda della WWE ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, rivelando quali siano stati quelli che lo hanno segnato davvero e sorprendentemente, nessuno di questi riguarda una cintura o un main event. John Cena: “Quel momento con CM Punk vale più di qualsiasi titolo”. Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo momento preferito nel wrestling, Cena ha citato traguardi che i fan si aspettavano: il primo titolo mondiale, il sedicesimo, il confronto con The Rock, il Firefly Funhouse di Bray Wyatt e il momento condiviso con Cody Rhodes a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
