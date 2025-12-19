Joao Mario Juventus già al capolinea? Non si esclude la cessione del portoghese a gennaio dirigenza pronta a sostituirlo con… Le due alternative

Joao Mario potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, aprendo la porta a una cessione invernale. La dirigenza bianconera sta valutando diverse opzioni per il suo ruolo, con Norton-Cuffy e Belghali tra i principali candidati a sostituirlo. La situazione si fa calda e le decisioni sul futuro del portoghese potrebbero arrivare a breve, mentre i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Joao Mario Juventus, il laterale portoghese in uscita nel mercato invernale: la dirigenza valuta i profili di Norton-Cuffy e Belghali per sostituirlo. Il calciomercato della Juventus si prepara a vivere settimane di fuoco, non solo per quanto riguarda i possibili acquisti a centrocampo, ma anche per le operazioni in uscita che potrebbero ridisegnare le corsie esterne. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la posizione di Joao Mario all'interno della rosa bianconera è sempre più in bilico. Il laterale portoghese, finito progressivamente ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti, potrebbe fare le valigie già nella finestra di gennaio per cercare maggiore minutaggio altrove.

