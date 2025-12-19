Jesi l’ex sindaco Bacci scrive a Fiordelmondo | Vogliamo visitare le opere nate sotto la nostra amministrazione
JESI - L’ex sindaco di Jesi, Massimo Bacci, rompe il silenzio e scrive direttamente al suo successore, Lorenzo Fiordelmondo, chiedendo di poter effettuare una visita istituzionale alle opere realizzate grazie al lavoro della precedente giunta.Il punto di rottura sembra essere stato il mancato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Il sindaco di Jesi in Ucraina: "Sotto a missili e droni. Abbiamo visto la guerra. Ma per loro è sempre così"
Leggi anche: L'ultimo desiderio delle gemelle Kessler: «Insieme siamo nate, insieme vogliamo andarcene. Abbiamo previsto tutto nel testamento: vogliamo un’urna sola»
Donna con il burqa, cartello bruciato. Il sindaco di Jesi: «Una campagna d’odio» - JESI Bruciato uno stendardo della campagna “Vai Piano” installato in via XX Luglio: la sagoma più discussa, quella che molti avevano interpretato come una donna con il burqa che attraversa la strada ... corriereadriatico.it
#Jesi - A Pianello Vallesina segnalati tre individui, a San Marcello preoccupano le truffe telefoniche e il sindaco Joseph Borgiani invita alla massima attenzione - facebook.com facebook
Polo logistico Amazon a Jesi, il sindaco annuncia l'apertura a settembre 2026. Fiordelmondo: "Dopo chiusura Caterpillar un nuovo soggetto offre sviluppo al territorio" #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.