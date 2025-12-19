Un connubio tra jazz e poesia per celebrare Ciampi: Filaci e Cuculo presentano il singolo “Hai lasciato a casa il tuo sorriso”, un omaggio emozionante alla figura del poeta e cantautore. La loro interpretazione ha conquistato la vittoria nella categoria Jazz di LAZIOSound 2025, confermando il talento e la sensibilità di artisti che sanno unire musica e parole in un’armonia coinvolgente.

Jazz e poesia: l'omaggio di Filaci e Cuculo a Ciampi

Cosa: Uscita del singolo “Hai lasciato a casa il tuo sorriso” e vittoria nella categoria Jazz di LAZIOSound 2025.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 dicembre.. Perché: Una rilettura raffinata che unisce la tradizione cantautorale italiana alle sonorità contemporanee del jazz.. Il panorama musicale romano e laziale si arricchisce di una nuova, intensa sfumatura sonora grazie al talento di Lucia Filaci e Vittorio Cuculo. Da venerdì 19 dicembre è infatti disponibile su tutte le piattaforme digitali il brano Hai lasciato a casa il tuo sorriso, una reinterpretazione audace e delicata di un classico di Piero Ciampi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

