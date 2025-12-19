Jannik Sinner mette al tappeto Alcaraz | la decisione dell' Itf

Jannik Sinner conferma la sua posizione di rilievo nel mondo del tennis, superando di un soffio Carlos Alcaraz, che ha rischiato di chiudere l’anno come numero 1 ATP. La competizione tra i due talenti italiani e spagnoli si fa sempre più agguerrita, regalando emozioni e sorprese. La corsa alla vetta è ancora aperta, con Sinner che dimostra di essere una delle grandi promesse del circuito internazionale.

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner mette al tappeto Alcaraz: la decisione dell'Itf Carlos Alcaraz ha sfiorato la chiusura dell'anno come numero 1 della classifica Atp, precedendo di poco Jannik Sinner, che si conferma al secondo posto. Come da tradizione, l'Atp ha premiato lo spagnolo come giocatore dell'anno, un riconoscimento di prammatica per chi termina la stagione in vetta. L' Itf, invece, ha scelto a sorpresa Sinner come miglior tennista del 2025, una decisione inattesa che priva Alcaraz di un riconoscimento che non è mai riuscito a ottenere. L'Itf e l'Atp sono entità distinte, a volte in contrapposizione, con ruoli diversi nel tennis mondiale: la prima gestisce i quattro tornei del Grande Slam, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, e a fine stagione elegge i migliori giocatori.

