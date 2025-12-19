Jannik Sinner aggiunge un torneo prima degli Australian Open! Ci sono Alcaraz e un montepremi milionario

Jannik Sinner si prepara al debutto stagionale con un nuovo torneo prima degli Australian Open, che si terrà a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Con Alcaraz in campo e un montepremi milionario in palio, l'evento promette emozioni e sfide di alto livello, offrendo a Sinner l’occasione ideale per affinare la forma e puntare alla vittoria nel primo Slam dell’anno.

Si aggiunge un nuovo evento al calendario di Jannik Sinner in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Tra l’attesissima esibizione contro Carlos Alcaraz a Seoul (sabato 10 gennaio nella capitale della Corea del Sud) e l’incrocio con il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ambito del Kooyong Classic (venerdì 16 gennaio a Melbourne), il numero 2 del mondo ha deciso di inserire il Million One Point Slam. Si tratta di un evento di un giorno in programma martedì 13 gennaio, dunque il tennista italiano si trasferirà dalla Corea del Sud alla Rod Laver Arena e poi si presenterà in campo per continuare a scaldare i motori in vista degli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

