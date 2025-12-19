Gli Jane’s Addiction tornano a riunirsi per un’ultima volta, suscitando emozioni tra i fan di lunga data. Dopo un anno dall’ultimo concerto e una controversia tra i membri, Perry Farrell si scusa pubblicamente, aprendo uno spiraglio di riconciliazione. Un addio che segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità indelebile nel panorama alternativo.

© Metropolitanmagazine.it - Jane’s Addiction, insieme per l’ultima volta (e arrivano le scuse di Perry Farrell)

A distanza di poco più di un anno dall’ultimo concerto tenutosi nel settembre 2024 a Boston nel quale gli Jane’s Addiction si sono esibiti l’ultima volta per via di una lite tra Dave Navarro e Perry Farrell, che ha sancito una frattura insanabile. A seguito di quanto accaduto sul palco, venivano cancellati i concerti rimanenti del tour ed il cantante della band si era scusato con i suoi fan e compagni di band in particolare con Dave Navarro poco dopo l’incidente. Ha aggiunto: “ Sfortunatamente, il mio punto di rottura ha portato a un comportamento imperdonabile e mi assumo la piena responsabilità di come ho scelto di gestire la situazione”, mentre il gruppo ha intentato una causa da 10 milioni di dollari contro Farrell, per “ aggressione, percosse, inflizione intenzionale di stress emotivo, negligenza, violazione del dovere fiduciario e violazione del contratto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

