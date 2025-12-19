Jan Zabystran regala la prima vittoria della storia alla Cechia nello sci alpino maschile! Solo due podi in passato
Jan Zabystran conquista la prima storica vittoria dello sci alpino maschile ceco, regalando un momento indimenticabile. Dopo pochi podi in carriera, la sua performance sorprende e affascina, dimostrando che con determinazione e passione tutto è possibile. Un risultato che resterà nella memoria dello sport ceco e che segna un nuovo capitolo per lo sci nazionale.
Jan Zabystran ha firmato un’autentica magia, completamente inattesa e impensabile alla vigilia dell’evento. Il ceco ha vinto il superG della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: sulla mitica Saslong, il quasi 28enne (spegnerà le candeline il prossimo 26 gennaio) ha trionfato scendendo con il pettorale numero 29 e beffando il fenomeno assoluto Marco Odermatt per 22 centesimi, mentre il nostro Giovanni Franzoni ha chiuso in terza posizione. In carriera era riuscito a entrare soltanto una volta nella top-10 del massimo circuito internazionale itinerante (ottavo lo scorso 9 marzo a Kvitfjell), oggi ha fatto saltare il banco in una grande Classica del Circo Bianco, imponendosi con grande maestria e ricevendo gli applausi del grande favorito. 🔗 Leggi su Oasport.it
