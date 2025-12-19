James Cameron prigioniero del suo mito la magniloquenza vuota di Avatar 3 è ormai fuori mercato
Più la saga di Avatar va avanti, più la fama di James Cameron retrocede. Il franchise in cui “Pocahontas incontra i Puffi” si arricchisce di un terzo capitolo che sembra identico al secondo. Si sono messi in una mezza dozzina, compreso Cameron, a scrivere soggetto e sceneggiatura di Avatar 3: Fuoco e cenere, ma l’arco narrativo, i turning point, gli scontri generazionali, le minacce mortali, i colpi di scena sono ricalcati con la carta velina ad Avatar 2: Le vie dell’acqua (che irresistibile proprio non era). Non che il franchise più remunerativo della storia del cinema ci avesse mai fatto saltare sulla poltrona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: James Cameron svela il suo piano per avatar se fire e ash falliscono
Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere | La recensione del film di James Cameron
James Cameron prigioniero del suo mito, la magniloquenza vuota di Avatar 3 è ormai fuori mercato - La recensione di Avatar 3, il nuovo capitolo della saga di James Cameron sembra il vagone fantasma dell’intero franchise ... ilfattoquotidiano.it
James Cameron annuncia il suo prossimo film: Last Train from Hiroshima - Dopo Avatar 5, James Cameron si concentrerà su un nuovo progetto intitolato Last Train from Hiroshima. comingsoon.it
James Cameron conferma: Ghosts of Hiroshima sarà il suo prossimo film post Avatar - Il suo nuovo, ambizioso progetto si intitola Ghosts of Hiroshima ed ecco quello che sappiamo finora. comingsoon.it
20th Century Studios. . Ripercorriamo con James Cameron tutte le tappe della storia che ci ha portato fino a qui. #Avatar: Fuoco e Cenere è al cinema ora. - facebook.com facebook
Poster belli bellissimi: Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron secondo Ryosuke Takeuchi. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.