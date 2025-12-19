Jalisse esce Taratata dopo essere stati rifiutati 29 volte al Festival di Sanremo

Dopo 29 rifiuti al Festival di Sanremo, i Jalisse non si sono arresi. Trasformando ogni ostacolo in motivazione, hanno dato vita a Taratata, la canzone esclusa da Sanremo 2026, ora finalmente disponibile. Un esempio di perseveranza e passione, che dimostra come il rifiuto possa diventare la scintilla per una rinascita artistica.

