Iuliano senza filtri | Senza Calciopoli l’Inter non avrebbe avuto il ciclo che ha fatto! La Juve se non fosse stata attaccata così tanto sarebbe rimasta la Juve

Iuliano analizza il ruolo di Calciopoli nel calcio italiano, sottolineando come la crisi della Juventus abbia aperto le porte a un ciclo vincente per l’Inter. Secondo l’ex difensore bianconero, senza quegli eventi, la Juve avrebbe mantenuto il suo dominio, e il divario tra le due squadre sarebbe stato incolmabile. Un punto di vista che invita a riflettere sull’impatto delle vicende extracalcistiche sui destini delle grandi del calcio.

Iuliano su Calciopoli e Inter, l’ex difensore bianconero spiega come la retrocessione della Juve abbia favorito i nerazzurri: il divario era incolmabile. Il dibattito su Calciopoli e sulle pesanti conseguenze storiche che lo scandalo del 2006 ha avuto sugli equilibri di potere del calcio italiano non smette mai di accendere gli animi, rimanendo una ferita aperta e un argomento di discussione sempre attuale tra tifosi e addetti ai lavori. Questa volta a tornare con decisione sull’argomento è Mark Iuliano. L’ex roccioso difensore della Juventus, intervenuto come ospite ai microfoni del podcast “Versus” insieme all’ex compagno di squadra Nicola Amoruso, si è lasciato andare a una lunga e lucida disamina su quello spartiacque storico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

