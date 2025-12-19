It’s a me Mario o Itsumi Mario? Tutta la verità sulla fake news virale sul personaggio della Nintendo

Da anni sui social si diffonde una teoria sorprendente: il celebre refrain “It’s-a-me, Mario” potrebbe non essere pronunciato dal famoso personaggio Nintendo. Questa fake news ha catturato l’attenzione di molti appassionati e curiosi, alimentando un dibattito che mescola realtà e finzione. Ma qual è la verità dietro questa voce virale? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

© Screenworld.it - It’s a me Mario o Itsumi Mario? Tutta la verità sulla fake news virale sul personaggio della Nintendo Da anni circola sui social media una teoria affascinante quanto ingannevole: Super Mario, l’idraulico baffuto più famoso del mondo videoludico, non direbbe affatto It’s-a-me, Mario quando appare sullo schermo. Secondo questa versione alternativa, il personaggio Nintendo pronuncerebbe in realtà Itsumi Mario, una frase che in giapponese significherebbe grande o superbo, rendendo il suo saluto una sorta di auto-presentazione come Super Mario. Una storia accattivante, che ha conquistato milioni di utenti su TikTok, Facebook, Reddit e X divenendo un trend virale su tutti i social e tornando in auge ancora una volta negli ultimi giorni, raccogliendo visualizzazioni nell’ordine dei milioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it Leggi anche: Operazione verità: sul sito della Casa Bianca Trump smonta le fake news di alcuni giornali Leggi anche: Uomini e donne gemma svela la verità sul suo rapporto con mario La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. People confused over claims Mario doesn’t actually say ‘it’s a me’ - Mario and his adventures alongside pals Luigi, Princess Peach, and Bowser are pure 90s nostalgia. uk.style.yahoo.com Super Mario fans convinced character doesn't actually say 'it's a me' - Mario is a childhood staple character for many, along with his sidekicks Princess Peach, Yoshi, Luigi, and many more. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.