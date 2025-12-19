Itinera | mini-concerti corali in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico

Il centro storico di Bologna si anima con le voci degli Itinera, mini-concerti corali in location suggestive. Sabato 20 dicembre 2025, a partire dalle 15:00, si conclude la terza edizione di MikrokosmInFestival, un viaggio tra storie, identità e culture attraverso narrazioni sonore. Un’occasione unica per immergersi in atmosfere emozionanti e scoprire il patrimonio corale della città.

Immagine generica

Sabato 20 dicembre 2025, a partire dalle ore 15:00, nel centro storico di Bologna, si terrà il nono e ultimo concerto della terza edizione di MikrokosmInFestival – Narrazioni corali: storie, identità ed echi di culture, rassegna organizzata da Mikrokosmos APS con il contributo del Comune di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Itinera | Coro Ad Maiora.

