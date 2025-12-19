Itinera | mini-concerti corali in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico
Il centro storico di Bologna si anima con le voci degli Itinera, mini-concerti corali in location suggestive. Sabato 20 dicembre 2025, a partire dalle 15:00, si conclude la terza edizione di MikrokosmInFestival, un viaggio tra storie, identità e culture attraverso narrazioni sonore. Un’occasione unica per immergersi in atmosfere emozionanti e scoprire il patrimonio corale della città.
Sabato 20 dicembre 2025, a partire dalle ore 15:00, nel centro storico di Bologna, si terrà il nono e ultimo concerto della terza edizione di MikrokosmInFestival – Narrazioni corali: storie, identità ed echi di culture, rassegna organizzata da Mikrokosmos APS con il contributo del Comune di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: I 6 luoghi in Italia dove ammirare il foliage d’autunno, dal Trentino alla Puglia i posti più suggestivi
Leggi anche: I 5 sentieri più suggestivi del Vesuvio e dei Campi Flegrei
Itinera | Coro Ad Maiora.
Itinera: mini-concerti corali in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico - Sabato 20 dicembre 2025, a partire dalle ore 15:00, nel centro storico di Bologna, si terrà il nono e ultimo concerto della terza edizione di MikrokosmInFestival – Narrazioni corali: storie, identità ... bolognatoday.it
I concerti Gospel, corali e Christmas ladies - Quella che aspetta le festività è una provincia in note di Stefano MarchettiC’è tutto il bello del Natale ... ilrestodelcarlino.it
Mini-tour di concerti in Sardegna per la Corale Gran Sasso - La Corale Gran Sasso dell'Aquila è stata invitata ad esibirsi nella prestigiosa Rassegna di canti tradizionali Folkloristici di Florinas (Sassari), manifestazione giunta alla 28/a edizione. ansa.it
Qui batte il cuore dell’album “Gonzalo Plays Pino” -2 giorni all’uscita Pre-save disponibile nel link in bio e in story #gonzaloplayspino #nuovoalbum #itineramusica - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.