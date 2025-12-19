Italiano festeggia il passaggio in finale di Supercoppa | Siamo stati bravi a portarla ai rigori

Finale Coppa Italia, Italiano: «Vittoria meritata». Conceiçao: «Grande delusione» - Vincenzo Italiano è raggiante: «Dopo alcune delusioni penso che sia meritata. ilmessaggero.it

Bologna, Italiano: "La finale era un sogno, siamo nella storia. Pronti a festeggiare? Così si arrabbia il Milan..." - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, commenta così a Mediaset la vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Empoli: "Era un obiettivo, il sogno di questa città e della società ... calciomercato.com

Oggi festeggiamo l’anniversario italiano di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, il film Disney che debuttava nei cinema italiani proprio il 19 dicembre 2013 Anna, Elsa, Olaf e una colonna sonora diventata leggendaria hanno conquistato grandi e piccoli, trasf - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.