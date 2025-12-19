Italiano dopo aver eliminato l’Inter | Un tempo a testa Abbiamo preso Immobile per calciare questo rigore

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole del tecnico del Bologna. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria dei felsinei con l’ Inter in semifinale di Supercoppa. RIGORI – « Decisivo proprio Immobile? L’abbiamo preso proprio per quello. È cascato a pennello Immobile. È rimasto per tempo fuori, è rientrato, gli è capitato questo pallone, bravissimo lui, c’era una maledizione su quella porta, ma quello decisivo è caduto sui piedi di chi ha dimostrato negli anni di essere un cecchino» PARTITA – «Iniziare con  l’handicap di andare sotto non è facile in una partita che hai preparato per esserci tutti i novanta minuti può essere una mazzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

italiano dopo aver eliminato l8217inter un tempo a testa abbiamo preso immobile per calciare questo rigore

© Juventusnews24.com - Italiano dopo aver eliminato l’Inter: «Un tempo a testa. Abbiamo preso Immobile per calciare questo rigore»

Leggi anche: A Casteldebole si riflette per sostituire Freuler: in lizza anche De Silvestri, Immobile in ritardo. Lista Uefa, c’è tempo fino a domani. Testa a testa Dominguez-Sulemana

Leggi anche: Conferenza stampa Gasperini post Roma Inter: «Abbiamo preso un bruttissimo gol, ma la differenza l’ha fatta questo…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

IL KERALA HA ABOLITO LA POVERTÀ ESTREMA; Blatte e grasso che cola, chiuso ristorante in via Pre'; Chi disegna cosa: chi sono oggi i direttori creativi dei principali brand di moda; Coppa Italia Eccellenza, oggi ci si gioca l'accesso alla finalissima. In programma le due gare delle semifinali, gli incontri nel dettaglio.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.