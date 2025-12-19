Italiano a Radio TV Serie A | Semifinale tosta Così vogliamo mettere in difficoltà l’Inter

Vincenzo Italiano si prepara alla semifinale di Supercoppa italiana, svelando le strategie per mettere in difficoltà l’Inter. In un’intervista a Radio TV Serie A, il tecnico della Fiorentina ha condiviso le sue idee e l’approccio tattico per affrontare una sfida tosta, puntando sulla determinazione e su un piano di gioco studiato nei minimi dettagli. La partita promette emozioni e spettacolo, con la voglia di sorprendere i nerazzurri.

© Internews24.com - Italiano a Radio TV Serie A: «Semifinale tosta. Così vogliamo mettere in difficoltà l’Inter» Inter News 24 Vincenzo Italiano a Radio TV Serie A ha parlato in vista del match di questa sera di Supercoppa italiana, svelando come vorrà mettere in difficoltà l’Inter. Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in vista della sfida di stasera con l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio TV Serie A. SUL BOLOGNA – «E’ bello essere qui a competere con squadre importanti del nostro calcio. Noi siamo la quarta incomoda e vogliamo dare fastidio» SUL MATCH DI STASERA – «L’Inter è in grande forma, per noi è un motivo d’orgoglio essere qua dopo aver fatto la storia in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Trevisani: “Il Bologna può mettere in difficoltà l’Inter: Italiano va in…” Leggi anche: Chivu a Radio TV Serie A: «Il Bologna merita di giocare la Supercoppa, vogliamo vincere! Noi in un frullatore, ma siamo abituati» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Buongiorno Serie A in Diretta Streaming | IT; Il primo gol italiano di Pafundi, Nasti al 96’ e molto altro Streaming | IT; Il Bologna cade con la Juve: l'analisi di Italiano e Cambiaghi Streaming | IT; Parma - Lazio in Diretta Streaming | IT. Al via la nuova Radio Tv Serie A: nuovi format e più talent - Simonelli: "Rappresenta un tassello fondamentale del percorso intrapreso dalla Lega negli ultimi anni per affermarsi come una vera media company". gazzetta.it RADIO INDIE LIVE – ACQUEDOLCI Piazza Municipio SABATO 20 DICEMBRE 2025 Dalle 22:00 INGRESSO GRATUITO L’indie italiano torna protagonista in piazza per una notte da cantare e vivere sotto palco, con una produzione audio e luci p - facebook.com facebook Suliman, volontariato, una famiglia in Trentino e l'italiano imparato alla radio. Giornata internazionale ONU dei migranti, la storia di un rifugiato dalla Sierra leone, che in Trentino ha ricostruito la sua vita x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.