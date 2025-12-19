Italiani più attivi ma alcol fumo e dieta mediterranea in calo pesano sulla salute | i dati Osservasalute 2025

Osservasalute 2025 fotografa un’Italia più attiva nel tempo libero, ma con bassa adesione alla dieta mediterranea e consumi di alcol e fumo ancora rilevanti, fattori centrali nella prevenzione di malattie croniche, obesità e mortalità evitabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Dieta mediterranea: una bussola di sostenibilità e salute oggi più accessibile con la tecnologia Leggi anche: Food, Canzoniero (H&GRF): “In dieta mediterranea sostenibilità e salute” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Italiani più attivi, ma alcol, fumo e dieta mediterranea in calo pesano sulla salute: i dati Osservasalute 2025 - Osservasalute 2025 fotografa un’Italia più attiva nel tempo libero, ma con bassa adesione alla dieta mediterranea e consumi di alcol e fumo ancora rilevanti ... fanpage.it

Alcol, in Italia 8 milioni i consumatori con rischi per salute - Nel 2023 circa 8 milioni di italiani sopra gli 11 anni hanno consumato alcol in quantità tali da esporre la propria salute a rischio, mentre 4 milioni e 130 mila persone hanno praticato binge drinking ... ansa.it

Alcol. In Italia 435mila morti in 10 anni. Ecco l’identik dei bevitori, delle motivazioni e degli effetti in una ricerca Eurispes-Enpam - Attraverso l’analisi e l’incrocio di diverse fonti statistiche, Eurispes ed Enpam hanno calcolato i decessi causati dall’alcol in Italia negli ultimi 10 anni: 435mila morti dal 2008 al 2017 per ... quotidianosanita.it

Cerchiamo 5 ITALIANI a Værløse, Farum, Furesø che vogliono rimettersi o mantenersi in forma, in una community internazionale e accogliente dove sentirsi a casa. L'inverno è lungo, freddo e buio Meglio tenersi attivi e passarlo in compagnia - facebook.com facebook

Il nervosismo dei magistrati sull'“allinamento” dei gip e i rischi per le inchieste edilizie a Milano. Succedono cose, nella città di Beccaria ma anche della Colonna Infame, nella città di un Palazzo di giustizia tra i più attivi d’Italia ma anche del famigerato “fascicol x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.