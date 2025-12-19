Italia Under 16 l’asse Rastello – Pipitò stende il Portogallo | il recap della seconda sfida amichevole a Coverciano
L’Italia Under 16 si dimostra protagonista con l’asse Rastello – Pipitò, che conquista il Portogallo nella seconda amichevole a Coverciano. Fabio Zaccaria sfrutta l’opportunità e vede il talento del giovane attaccante bianconero, protagonista di un momento straordinario in Nazionale. Ecco un breve riassunto di come si è svolto l’incontro e le emozioni di questa sfida cruciale.
di Fabio Zaccaria Italia Under 16, Pipitò su invito di Rastello colpisce anche in Nazionale: momento favoloso per l’attaccante bianconero: ecco com’è andata la seconda partita contro il Portogallo. Il recap del match. Messa da parte la pesante sconfitta, seppur amichevole contro il Portogallo per 0-3, l’Italia Under 16 di Pasqual ha trovato la rivincita nella giornata del 18 dicembre proprio contro i coetanei lusitani. I giovani azzurri hanno archiviato la pratica già nel primo tempo grazie alle reti dei due attaccanti titolari: prima Donner e poi il bianconero Pipitò. Ecco nel dettaglio il recap della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
