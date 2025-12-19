Italia Under 16 l’asse Rastello – Pipitò stende il Portogallo | il recap della seconda sfida amichevole a Coverciano

L’Italia Under 16 si dimostra protagonista con l’asse Rastello – Pipitò, che conquista il Portogallo nella seconda amichevole a Coverciano. Fabio Zaccaria sfrutta l’opportunità e vede il talento del giovane attaccante bianconero, protagonista di un momento straordinario in Nazionale. Ecco un breve riassunto di come si è svolto l’incontro e le emozioni di questa sfida cruciale.

