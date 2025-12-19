Italia sorpasso di Cipro e Polonia prima nel ranking | quinto posto Champions lontano

L'Italia scivola al quinto posto nel ranking UEFA, superata da Cipro e Polonia. La recente eliminazione della Fiorentina dalla Conference League ha inciso sulla classifica, rendendo sempre più distante il sogno di un posto diretto in Champions League. La situazione evidenzia le sfide della Serie A e il bisogno di rilancio per riconquistare posizioni e prestigio internazionale.

(Adnkronos) – Il quinto slot in Champions League ora, per la Serie A, sembra davvero un miraggio. La sconfitta della Fiorentina nell'ultima giornata di Conference League, dove i viola sono stati battuti 1-0 dal Losanna in trasferta fallendo l'accesso diretto agli ottavi ma 'accontentandosi' dei playoff, ha fatto perdere all'Italia due posizioni nel ranking Uefa, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

