Italia protagonista nello slalom della Valle Aurina di Coppa Europa Tre azzurre nella top5 ma il successo va a Aline Hoepli

L’Italia brilla nello slalom della Valle Aurina, tappa fondamentale della Coppa Europa femminile 2025-2026. Tre atlete italiane si sono piazzate nella top 5, dimostrando il talento e la livello della squadra azzurra. La vittoria, però, va a Aline Hoepli, che si conferma una delle promettenti stelle dello sci alpino internazionale. Un risultato che sottolinea la crescita e l’eccellenza dello sci italiano a livello europeo.

L'Italia è grande protagonista nello slalom della Valle Aurina, valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista altoatesina, infatti, le azzurre piazzano ben 3 rappresentanti nelle prime 5 posizioni, anche se sul podio sale una sola italiana. La vittoria va alla svizzera Aline Hoepli che precede l'austriaca Natalie Falch. Estelle Alphand, al comando dopo la prima manche, inforca ad inizio della seconda e lascia, quindi, campo libero alle rivali. Ne approfitta la svizzera Aline Hoepli che chiude davanti a tutte con il tempo complessivo di 1:29.50 (44.47 con il quarto tempo nella prima metà di gara e 45.

