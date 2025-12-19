Italia-Germania accuse e sospetti durante il Consiglio Berlino usava un argomento morale per nascondere altro

Durante il Consiglio, tensioni tra Italia e Germania emergono tra accuse e sospetti, con critiche rivolte a Berlino per aver mascherato reali intenti dietro argomentazioni morali. Voci di un incontro tra Meloni, Merz e von der Leyen alimentano le distanze tra la premier italiana e il cancelliere tedesco, evidenziando un quadro politico complesso e ricco di intrecci diplomatici.

Le voci su un incontro Meloni-Merz-von der Leyen e le distanze tra la premier italiana e il cancelliere tedesco.

Germania, adolescenti di gruppo estremista di destra accusati di tentato omicidio - La maggior parte dei giovani è stata arrestata a maggio, quando sono stati accusati di essere coinvolti in un gruppo che si fa chiamare "Ultima onda di difesa". msn.com

Germania, una nuova legge consente alla polizia di abbattere i droni sospetti - La riforma della polizia federale tedesca prevede che questa potrà abbattere i droni sospetti anche in caso di "minimo" pericolo. it.euronews.com

Auto verde, si apre lo scontro tra la coppia Italia-Germania e Spagna-Francia x.com

Decisiva la collaborazione internazionale tra Italia e Germania. Il 57enne, ritenuto esponente della cosca, era stato catturato ad aprile nell'operazione "Boreas" - facebook.com facebook

