Nella quiete della notte, l’Italia si risveglia ancora una volta sotto il tremore del sottosuolo. Non si tratta di un singolo evento, ma di una serie di scosse che svelano l’irrequietezza di un territorio segnato da mesi di tensione. La terra si fa sentire, ricordando a tutti la fragilità e la resilienza di un paese che si trova in uno stato di allerta continuo.

© Thesocialpost.it - Italia, ancora terremoto: cosa è successo in piena notte!

La notte è ancora piena quando il sottosuolo torna a farsi sentire. Non è un boato, non è un evento improvviso, ma una serie di piccoli segnali che, messi insieme, raccontano l’irrequietezza di un territorio che da mesi vive in uno stato di attenzione costante. A Pozzuoli e nell’area dei Campi Flegrei, le prime ore del mattino scorrono con la consapevolezza che qualcosa si è rimesso in movimento sotto i piedi, in una zona dove ogni vibrazione viene osservata, misurata e interpretata con cautela. Lo sciame sismico è stato comunicato dall’ Osservatorio Vesuviano all’ Amministrazione Comunale di Pozzuoli attraverso una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

