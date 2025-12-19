Il Censimento ISTAT 2024 rivela un’Italia che si evolve: la popolazione registra una leggera diminuzione, mentre gli animali domestici consolidano il loro ruolo nelle famiglie, simbolo di affetto e compagnia. In un contesto di invecchiamento e trasformazioni demografiche, questi cambiamenti riflettono nuove priorità e stili di vita, segnando un interessante spaccato della società italiana contemporanea.

© Puntomagazine.it - Italia 2024: popolazione in lieve calo, animali domestici sempre più presenti nelle famiglie

Censimento ISTAT 2024: dinamiche demografiche, invecchiamento e crescita degli animali domestici nelle case italiane. Tendenze, territori e nuovi stili di vita. Popolazione italiana: lieve calo e invecchiamento costante. Al 31 dicembre 2024 la popolazione residente in Italia è di 58.943.464 individui, con un decremento di 27.766 unità rispetto al 2023 (-0,5 per mille). Il calo è più intenso nel Sud e nelle Isole, mentre il Nord-ovest e il Nord-est registrano una crescita. La dinamica demografica è influenzata da una natalità ai minimi storici (369.944 nati, -2,6% sul 2023) e da una popolazione sempre più anziana: l’età media sale a 46,9 anni, con il 24,7% degli italiani di almeno 65 anni e oltre 2,4 milioni di grandi anziani (85+ anni). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche: Italiani sempre più attenti agli animali domestici: la pet economy vale 4,2 miliardi di euro

Leggi anche: Culle sempre più vuote, nel 2050 in pensione a 69 anni. Istat: nel 2024 calo nascite del 2,6%. Maternità sempre più tardi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Continua il lieve calo della popolazione: nel 2024 in Italia 58,94 milioni di persone. I dati Istat; Italia sempre più anziana e meno popolosa, il Censimento Istat 2024 descrive un Paese che cambia; Italia sempre più anziana; Istat: Italia sempre più anziana, popolazione in lieve calo.

Crollo demografico, la Puglia ha il triste primato: è la regione che perde più abitanti in Italia. I dati istat - Il calo, però, non è generalizzato: è forte nelle regioni del Sud, un po' meno sentito al Centro, mentre il ... quotidianodipuglia.it