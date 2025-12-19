Iscrizioni all’anno scolastico 2026 2027 | in allegato la Circolare informativa alle famiglie e modalità operative per la presentazione delle domande

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte. In allegato trovate la circolare informativa alle famiglie con tutte le modalità operative per presentare le domande, suddivise per ordine di scuola. La guida dettagliata spiega come utilizzare la piattaforma ministeriale UNICA, le scelte relative all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative, oltre alle opportunità di supporto offerte dalla scuola.

La circolare illustra in modo chiaro le modalità di iscrizione differenziate per ordine di scuola (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), l'utilizzo della piattaforma ministeriale UNICA per le iscrizioni online, le informazioni relative alla scelta dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, nonché le forme di supporto offerte dalla scuola alle famiglie.

