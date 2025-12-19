Irregolari in Italia e con una sfilza di precedenti | tre uomini verso il rimpatrio

Tre uomini, tutti con precedenti e irregolari in Italia, sono stati destinatari di un’operazione conclusa con successo dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna. Le procedure di rimpatrio coatto sono state portate a termine, rafforzando l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza e la legalità sul territorio nazionale. Un intervento che sottolinea l’efficacia delle azioni di controllo e tutela delle norme migratorie.

