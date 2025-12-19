Irregolari in Italia e con una sfilza di precedenti | tre uomini verso il rimpatrio

Tre uomini, tutti con precedenti e irregolari in Italia, sono stati destinatari di un’operazione conclusa con successo dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna. Le procedure di rimpatrio coatto sono state portate a termine, rafforzando l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza e la legalità sul territorio nazionale. Un intervento che sottolinea l’efficacia delle azioni di controllo e tutela delle norme migratorie.

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna ha concluso con successo le procedure per il rimpatrio coatto di tre cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. In particolare, l'11 dicembre, è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna con scorta internazionale e con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

