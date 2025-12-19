Irpef | bambino di 7 anni riceve cartella esattoriale da 449€ del 2017 quando non era neanche nato

Una famiglia di Salerno ha ricevuto una cartella esattoriale intestata a un bambino di 7 anni, risalente al 2017, per un mancato pagamento dell’Irpef di 449 euro, nonostante il bambino non fosse ancora nato. Un caso che solleva molte domande sulla gestione delle pratiche fiscali e sulla compatibilità con la vita quotidiana delle persone coinvolte.

