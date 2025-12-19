Irpef | bambino di 7 anni riceve cartella esattoriale da 449€ del 2017 quando non era neanche nato
Una famiglia di Salerno ha ricevuto una cartella esattoriale intestata a un bambino di 7 anni, risalente al 2017, per un mancato pagamento dell’Irpef di 449 euro, nonostante il bambino non fosse ancora nato. Un caso che solleva molte domande sulla gestione delle pratiche fiscali e sulla compatibilità con la vita quotidiana delle persone coinvolte.
A Salerno, una famiglia ha ricevuto una cartella esattoriale, intestata al figlio di 7 anni, relativa ad un mancato pagamento dell’Irpef, risalente all’2017. La notificazione ha per oggetto il pagamento di una somma pari a 449,81 euro. L’istituto ha, però, commesso un errore, di non poco conto: il bambino nell’anno in questione non era ancora . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
