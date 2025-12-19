Iren Mercato Paolo Robutti nuovo amministratore delegato

Iren Mercato annuncia la nomina di Paolo Robutti come nuovo amministratore delegato. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice CEO e direttore commerciale Retail dal 2021, Robutti subentra a Gianluca Bufo, portando con sé esperienza e visione strategica per guidare l’azienda verso nuovi obiettivi di crescita e innovazione nel settore energetico.

Il cda di Iren ha designato Paolo Robutti come amministratore delegato di Iren Mercato: il manager, dal 2021 vice ceo e direttore commerciale Retail, subentrerà a Gianluca Bufo. Il board di Iren Mercato dal primo gennaio sarà pertanto formato da Luigino Montarsolo (presidente), Paolo Robutti (amministratore delegato) e Giulio Prando (consigliere). Dal 2007 al 2011 è stato amministratore delegato di Amat Energia e dal 2004 al 2016 consigliere di amministrazione di Gea Commerciale con delega alle strategie e politiche commerciali. All'inizio degli Anni Duemila ha avuto anche una breve esperienza in Piaggio Aero Industries come addetto alla logistica.

