Iraq la scienza ricostruisce il futuro dei talassemici | eseguiti a Mosul 38 trapianti grazie a un progetto italiano

Quando un progetto scientifico riesce a superare di quasi dieci volte i propri obiettivi iniziali, non si tratta soltanto di efficienza operativa. È il segnale che una visione ha trovato terreno fertile. A Mosul, città irachena ancora impegnata a rimarginare le ferite di anni di conflitto, si è ufficialmente concluso il progetto di start-up del primo centro trapianto di cellule staminali ematopoietiche presso l'Al Hadbaa Hospital, segnando un passaggio storico per la sanità locale e per centinaia di famiglie colpite da gravi patologie del sangue. Avviato nel 2023, il progetto è stato coordinato dalla dottoressa Marta Verna, pediatra della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, e gestito dalla Fondazione AVSI, con il sostegno finanziario del governo iracheno.

